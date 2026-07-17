La Lazio si strige attorno a Silvio Baldini: il cordoglio del club

17.07.2026 11:35 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
La Lazio si strige attorno a Silvio Baldini: il cordoglio del club
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La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’allenatore dell’Italia Under 21 e ad interim della Nazionale maggiore, Silvio Baldini, per la scomparsa della figlia Valentina.

In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori si stringono con affetto attorno alla famiglia.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.