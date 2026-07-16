Lazio, Doekhi: "Grato per l'opportunità. Creiamo qualcosa di speciale"

Danilho Doekhi non vede l'ora di dare il via alla nuova avventura nella Capitale. Il centrale olandese è carico, si è già messo a disposizione di Gennaro Gattuso ed è pronto a vivere la nuova esperienza laziale. Tramite un post sul suo profilo instagram, l'ex Union Berlino ha lanciato un messaggio per i tifosi: "Grato per l'opportunità. Pronto per la sfida. Creiamo qualcosa di speciale insieme".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.