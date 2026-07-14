Lazio, continua la protesta dei tifosi: lo striscione contro Lotito - FOTO
14.07.2026 23:00 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Continua la protesta dei tifosi della Lazio, questa volta con uno striscione esposto dalle parti di Formello per manifestare nuovamente il dissenso nei confronti dell’attuale gestione societaria.
Sulla Cassia bis e all’uscita di Formello in direzione proprio del centro sportivo della Lazio è stato infatti esposto un nuovo striscione accompagnato da torce rosse accese dai tifosi.
“Tutto per la Lazio niente per Lotito” la scritta sullo striscione, che non fa che ribadire le ragioni della contestazione del tifo biancoceleste. Di seguito la foto.