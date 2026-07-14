Lazio, Cardone: “Ecco perché non è ufficiale Romagnoli. Su Dominguez…”

14.07.2026 14:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cardone: “Ecco perché non è ufficiale Romagnoli. Su Dominguez…”
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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Queste le sue parole sul mercato della Lazio: “Le ultimissime in casa Lazio riguardano la difesa. L’operazione di Doekhi è stata lampo, ieri è arrivato nel primo pomeriggio, ha firmato in serata fino al 2029, ora sta svolgendo le viste mediche e da domani sarà a disposizione del tecnico”.

Resta incompleta la difesa, l’assenza di Patric è da capire. Non a caso c’è stata un’accelerata per Dominguez, c’è un accordo con lui. In queste ore, tra oggi e domani, Fabiani dovrebbe andare a Zagabria per provare a chiudere. La richiesta della Dinamo Zagabria è di 15 milioni, chiaro che se il ds riparte è perché al telefono le parti si sono avvicinate. Se ci saranno conferme sul viaggio, al momento non è detto che si farà, facile pensare che la trattativa andrà in porto. Ad ogni modo, l’accordo con il giocatore c’è, manca l’intesa con la Dinamo Zagabria”.

Romagnoli? Non è stato ancora ufficializzato; ora in Qatar ci sono quattro gironi di lutto, dovrebbe essere annunciato nel fine settimana il passaggio del centrale, a meno che non ci siano colpi di scena”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.