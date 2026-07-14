Napoli, De Laurentiis: "In Europa siamo marionette della Uefa e della Fifa"

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Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il patron azzurro, oltre a parlare della sua società e del tecnico, ha espresso il suo parere in generale sul movimento e sul divario tra la Serie A e gli altri campionati sostenendo che: "Non c'è una differenza calcisticamente parlando, ma di impostazione legislativa da paese a paese. La differenza è con le leghe americane, di qualsiasi sport. Noi continuiamo con un calcio non gestito da noi, che dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e delle altre leghe".

"In Italia come in Inghilterra ci sono più squadre di un certo standing e interesse, il problema è sempre economico, anche lì dove fatturano tantissimo, tre volte quanto fatturiamo noi, chiudono il bilancio in rosso e quindi il calcio non funziona per una serie di motivi. Ma tutti in Europa siamo marionette al servizio di Uefa e Fifa, chi effettivamente si arricchisce sono loro, se vedete i bilanci... ma non è neanche possibile studiarli con i professionisti del caso".

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