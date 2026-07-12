Esplode il caso Zaniolo: il certificato medico e il precedente. E ora cosa succede?

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Il caso Nicolò Zaniolo rischia di trasformarsi in uno dei temi più caldi di questo inizio di calciomercato. Dopo che nei giorni scorsi sembrava ormai a un passo l'intesa definitiva con l'Udinese per il nuovo accordo economico, la situazione si è improvvisamente complicata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista non si è infatti presentato alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Dino Bruseschi, inviando un certificato medico per giustificare l'assenza.

Una mossa che inevitabilmente alimenta le voci di mercato. Ufficialmente si parla di problemi fisici, ma il momento in cui arriva questa decisione fa pensare che il giocatore stia ancora valutando il proprio futuro. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto dell'interesse della Lazio, ma tra i rumors continua a comparire anche il nome della Juventus, che avrebbe avuto contatti telefonici con l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per capire i margini di un'eventuale operazione. Al momento non esistono trattative concrete, ma la situazione resta da monitorare.

Il futuro dell'ex Roma potrebbe decidersi proprio nei prossimi giorni. Se il rapporto con l'Udinese dovesse incrinarsi definitivamente, non è escluso che possano riaprirsi scenari che fino a pochi giorni fa sembravano chiusi. La Juventus osserva senza esporsi, consapevole che il mercato può cambiare improvvisamente direzione nel giro di poche ore. E il precedente Koopmeiners insegna che, a volte, anche un semplice certificato medico può rappresentare il primo passo verso un trasferimento destinato a far discutere.