Calciomercato Lazio | Proposto Fazzini: la risposta di Lotito e Fabiani

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO - Un vecchio nome torna di moda. Finisce di nuovo in orbita Lazio il profilo di Jacopo Fazzini, seguito a lungo nel gennaio del 2025 con Baroni in panchina. In quel caso, però, la società biancoceleste decise di puntare su Belahyane, con il centrocampista dell'Empoli che finì invece alla Fiorentina qualche mese dopo. Ora, dopo solo una stagione, può lasciare il club viola: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Fazzini sarebbe stato proposto proprio alla Lazio. La risposta però sarebbe stata negativa, visto che Lotito e Fabiani hanno attualmente altre priorità e necessità sul mercato (come il difensore centrale). Per questo il centrocampista è molto vicino a passare al Parma.