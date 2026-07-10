La Lazio saluta Gila: "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi" - VD

La Lazio saluta Mario Gila. Il difensore spagnolo è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, che l'ha acquistato per trenta milioni di euro. In un video pubblicato su Instagram, la società biancoceleste ha racchiuso le migliori giocate del centrale con la maglia biancoceleste, dedicandogli un messaggio speciale. "Grazie Mario per tutto quello che hai fatto per noi. Non sarai mai dimenticato", si legge sotto al post. Di seguito il filmato.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03