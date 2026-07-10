Lazio, Gila verso l'ufficialità: l'ultimo test prima della firma con il Milan

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Ultimo step di visite mediche, poi Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan. Arrivato ieri sera nel capoluogo lombardo, l'ormai ex difensore della Lazio ha iniziato questa mattina le visite mediche di rito con la società rossonera. In questi minuti si sta recando presso il centro Ambrosiano dove otterrà l'idoneità sportiva. L'ultimo step prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni, chiudendo ufficialmente la parentesi laziale.

.@acmilan, Gila al centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva pic.twitter.com/bi4b2i4zTq — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2026