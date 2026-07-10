Calciomercato Lazio | Dominguez, il Barcellona spera nella cessione: il motivo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Sergi Dominguez è quello che tiene banco in casa Lazio. Nella giornata di ieri Angelo Fabiani è partito alla volta della Croazia per trattare con la Dinamo Zagabria. Il direttore sportivo biancoceleste nelle ore successive è rientrato nella Capitale, confermando l'interesse in esclusiva ai nostri microfoni. Le parti non hanno ancora trovato l'accordo, c'è distanza sulla cifra ma da Formello contano di poterla colmare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo alla Lazio arriva anche il sostegno del Barcellona.

IL BARCELLONA SPERA NELLA CESSIONE - L'ex squadra di Dominguez, secondo quanto riportato da index.hr, ha mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore. Questo significa che, qualora il classe 2005 dovesse essere ceduto ai biancocelesti, una parte della cifra andrebbe destinata al club blaugrana, mentre solo il restante andrebbe nella casse dei croati.

Ma non solo. Il Barcellona guadagnere ulteriori 275.000 euro per i premi di formazione di Dominguez che, tra il 2020 e il 2025, ha militato nella Cantera del Barça.