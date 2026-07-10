Ex Lazio | Provedel, Marchegiani approva: "È completo, pronto per l'Inter"

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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ivan Provedel è pronto per iniziare una nuova parentesi professionale all'Inter. Il trasferimento si è concretizzato nei giorni scorsi e nel merito, ai microfoni de Il Corriere della Sera, si è espresso Luca Marchegiani che ha approvato la scelta del portiere.

"Per me è completo, ha fatto il suo percorso ed è migliorato - -. Gli anni alla Lazio gli hanno dato un livello alto, con l’esperienza in Champions League. È pronto assolutamente per l’Inter. Forse rispetto a Josep Martinez ha meno fisicità. Però, tecnicamente Provedel è più strutturato".

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