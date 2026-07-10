Cardone: “Lazio, distanza per Dominguez e mancano sette titolari”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Giulio Cardone. Queste le sue parole sul mercato della Lazio. “Coppola alla fine è rimasto al Paris Fc, il Brighton l’ha venduto per una ventina di milione. Il preferito di Gattuso è Dominguez, ma ancora c’è distanza visto che la Dinamo Zagabria deve dare parte della rivendita al Barcellona (20%). La Lazio sperava di chiudere a 10 milioni più bonus, ma la parte fissa deve essere di 12”.

“Si sta trattando per provare a trovare una soluzione, per provare ad accontentare l’allenatore. Mancano 7 titolari rispetto alla scorsa estate, diversi sono dei pilastri. Senza prendere Dominguez non credo che parte con il piede giusto l’avventura di Gattuso. Ridimensionamento clamoroso”.

“Alternativa a Dominguez? Mi sembra più facile arrivare al prestito di Comuzzo, non è lo scenario più probabile ma è possibile che non si vada a chiudere per Dominguez. Questo piano B, con un ragazzo italiano e giovane, non è male; tuttavia per lui si sta muovendo anche il Torino, quindi è il caso di sbrigarsi a gare chiarezza su Dominguez”.