Lazio, primo giorno di raduno in archivio: il retroscena su Belahyane

RASSEGNA STAMPA - È iniziata la nuova stagione della Lazio, ufficialmente prenderà il via il 13 col primo giorno di ritiro. Nella giornata di ieri la squadra si è ritrovata a Formello per svolgere le prime visite mediche di rito e conoscere anche il nuovo mister. I biancocelesti sono arrivati a scaglioni, chi in macchina e chi in van, come Reda Belahyane.

Il centrocampista, racconta il Corriere dello Sport, per arrivare puntuale all'appuntamento ha affrontato un viaggio non indifferente. Ha noleggiato un van con autista ed è partito per un tragitto di circa 10 ore, incluse le pause, che ha trascorso per lo più dormendo grazie a un letto posizionato nel retro del mezzo. Sicuramente non una situazione comoda, ma certamente funzionale per non arrivare in ritardo il primo giorno.

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