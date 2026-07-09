Gila lascia la Lazio, è già arrivato a Milano: "Sono molto felice" - VIDEO

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Mario Gila lascia la Lazio. A breve sarà ufficiale il suo passaggio al Milan: il centrale spagnolo è già sbarcato a Milano dopo aver salutato i tifosi biancoceleste nel suo ultimo passaggio a Formello. "Sono molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi", ha detto ai cronisti presenti in merito al suo trasferimento in rossonero. Di seguito il video del suo arrivo a Linate.