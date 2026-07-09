Lazio, nuovo addio a Formello: un giovane passa alla Roma. Le ultime

Passaggio da una sponda all'altra del Tevere. Dalla Lazio alla Roma: un altro giovane lascia Formello e cambia casacca nella Capitale. Si tratta di Manuel Salvati, ragazzo classe 2010 tra i protagonisti dell'ultima stagione con la maglia biancoceleste, che ha chiuso con 5 gol in 24 presenze. Ora si sposterà a Trigoria, dove si preparerà al prossimo campionato Under 17 Serie A e B, come riportato da Gazzetta Regionale.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03