Lazio, Pinelli va in prestito: "Ho deciso di andare perché..."

Pietro Pinelli è un nuovo giocatore della Carrarese, il centrocampista classe 2006 si è trasferito in prestito dalla Lazio alla società toscana, come ufficializzato in queste ore. Nel comunicato in cui il club ha annunciato l'acquisto, sono riportate anche le prime parole di Pinelli dal giocatore rossoblu.

“Sono molto emozionato per questa nuova avventura che mi aspetta nel calcio professionistico, per questo non vedo l’ora di iniziare il raduno e conoscere i miei nuovi compagni. Ho scelto Carrara per il progetto che la società mi ha presentato: so quanto valorizzano i giovani e quanto questo ambiente sano sia ottimale per la mia crescita, e tutto questo mi è stato confermato anche da Ruggeri, mio ex compagno, che mi ha parlato molto bene di questa realtà. Per quanto riguarda la stagione che verrà, spero di ritagliarmi spazio, di poter aiutare la squadra con le mie qualità, prendendo magari anche spunto dai calciatori più esperti".