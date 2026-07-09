Lazio, Fabiani in Croazia per Sergi Dominguez: rimane una pista complessa
RASSEGNA STAMPA - Mattinata di viaggio in casa Lazio per il ds Angelo Fabiani. Dopo aver perso Asp Jensen, diretto al Deportivo in Spagna, i biancocelesti provano a non bissare la delusione e ad accelerare sul difensore Sergi Dominguez.
Il centrale impegnato nel campionato croato, però, è pista tutt’altro che semplice. Per questo, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Fabiani volerà oggi in Croazia per trattare direttamente con la Dinamo Zagabria di Boban, che però valuta il classe 2005 circa 15 milioni.
La Lazio sembra disposta a offrirne cinque di meno per ora, ma la Dinamo Zagabria deve fare i conti con un 20% da versare al Barcellona per Sergi Dominguez. Per questo l’affare rimane in salita e tutt’altro che he scontato. Da qui il viaggio, sperando non si trasformi nell'ennesima odissea.