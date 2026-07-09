Lazio, Fabiani in Croazia per Sergi Dominguez: rimane una pista complessa

09.07.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Fabiani in Croazia per Sergi Dominguez: rimane una pista complessa

RASSEGNA STAMPA - Mattinata di viaggio in casa Lazio per il ds Angelo Fabiani. Dopo aver perso Asp Jensen, diretto al Deportivo in Spagna, i biancocelesti provano a non bissare la delusione e ad accelerare sul difensore Sergi Dominguez.

Il centrale impegnato nel campionato croato, però, è pista tutt’altro che semplice. Per questo, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Fabiani volerà oggi in Croazia per trattare direttamente con la Dinamo Zagabria di Boban, che però valuta il classe 2005 circa 15 milioni.

La Lazio sembra disposta a offrirne cinque di meno per ora, ma la Dinamo Zagabria deve fare i conti con un 20% da versare al Barcellona per Sergi Dominguez. Per questo l’affare rimane in salita e tutt’altro che he scontato. Da qui il viaggio, sperando non si trasformi nell'ennesima odissea.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.