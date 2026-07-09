Una Lazio senza esperienza: gli addii del 2026 un macigno, il dato
RASSEGNA STAMPA - Un macigno sul bagaglio di esperienza della squadra. Alleggeriscono il bilancio ma pesano sul background della rosa le partenze che la Lazio ha visto andare in scena in questi primi mesi del 2026.
Hanno lasciato infatti Formello otto giocatori da gennaio a oggi portando via, come riporta il Messaggero, un bottino di oltre 2000 presenze in Serie A.
Da Pedro (250) a Guendouzi (86), passando per Hysaj (315), Castellanos (98), Vecino (388), Romagnoli (453) e poi Provedel (352) e Gila (120): tanta esperienza in fumo per una Lazio che tra gennaio e l’estate ha sostituito un bottino simile con Taylor, Pedraza e un gruppo di giovani tutto da costruire e rinforzare, soprattutto in difesa, da un mercato al momento però molto complicato.