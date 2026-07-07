Calciomercato Lazio | Gila al Milan: è fatta. Tutti i dettagli dell'affare
07.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila va il Milan. Chiuso l'affare con la Lazio, che aveva rifiutato la prima offerta recapitata a Formello e ora ha accettato il rilancio del club rossonero. Accontentata la richiesta di Lotito: l'operazione si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro, con il 50% della cifra che andrà al Real Madrid. Il difensore firmerà un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Attesa a stretto giro l'ufficialità del trasferimento, con lo spagnolo che lascerà la Capitale per unirsi alla corte di Amorim.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.