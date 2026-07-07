Lazio, Gattuso tra doppie sedute e il lavoro sul modulo: l'obiettivo del ritiro
Manca poco meno di una settimana all'inizio del ritiro della Lazio, presto Gattuso definirà il programma delle sedute. Doppie sessioni di lavoro al giorno da svolgere a Formello nella prima fase dal 13 al 25 luglio, così è stata la specifica del comunicato del club. La seconda, dal 29 fino al 9 agosto, porterà la squadra a ridosso dell'esordio con il Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia.
Il club ha comunicato le sei amichevoli. Come riporta il Corriere dello Sport, a breve saranno decisi i convocati per la prima parte del ritiro (quella a porte chiuse), comprenderà anche diversi ragazzi della Primavera, che serviranno per completare l'organico. Tra questi dovrebbe esserci il centrocampista difensivo Galassi, classe 2007 ex Real Madrid, appena prelevato.
Gattuso, al di là del numero delle sedute, ha davanti un doppio obiettivo da centrare: impostare i cambiamenti tattici con il probabile passaggio al 4-2-3-1 e calcolare con attenzione gli sforzi a cui sottoporre la squadra, falcidiata dagli infortuni nell'ultima stagione nonostante l'assenza delle Coppe europee. Servirà una Lazio performante almeno dal punto di vista atletico. Il raduno è fissato per il 9 luglio, il 10 e l'11 le visite mediche al Lazio Lab (il 10 anche i test all'Isokinetic), il 13 l'inizio del lavoro.