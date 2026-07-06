Atalanta, ufficializzato lo staff di Sarri: tutti i collaboratori dell'ex Lazio

06.07.2026 21:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Atalanta, ufficializzato lo staff di Sarri: tutti i collaboratori dell'ex Lazio
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© foto di Federico De Luca 2026

Maurizio Sarri è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo esser tornato alla Lazio, il tecnico toscano ripartirà dall'Atalanta. La stagione è alle porte, la società bergamasca ha appena annunciato tutti i collaboratori che seguiranno Sarri e la squadra lungo il percorso. Di seguito il comunicato.

"Atalanta BC è lieta di annunciare la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri nella stagione 2026/27". La lista completa:

Vice allenatore: Marco Ianni
Collaboratori tecnici: Michele Beoni e Mattia Pasqui
Preparatori atletici: Davide Losi e Davide Ranzato
Collaboratore preparatori atletici: Andrea Vigni
Head of Performance: Marcello Iaia
Area Performance: Enrico Perri
Riatletizzatore: Giacomo Milesi
Allenatori dei portieri: Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini
Match analyst: Stefano Brambilla

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.