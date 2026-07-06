Mondiali | Haaland stende il Brasile, oggi tocca a Ronaldo: il programma
06.07.2026 13:30 di Simone Locusta
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Epilogo amaro per Neymar e il suo Brasile. La selezione guidata da Carlo Ancelotti è stata eliminata dalla Norvegia di uno strepitoso Erling Haaland, autore di una doppietta che ha steso la nazionale verdeoro. Dopo l'1-2 degli Scandinavi, nella notte anche l'Inghilterra ha passato il turno battendo 2-3 il Messico. Oggi tocca al Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma di fronte avrà una delle favorite alla vittoria finale: la Spagna. Alle 02:00 italiane, infine, sarà il turno di Stati Uniti - Belgio.
BRASILE - NORVEGIA 1-2
MESSICO - INGHILTERRA 2-3
PORTOGALLO - SPAGNA (Ore 21:00)
STATI UNITI - BELGIO (Ore 02:00 del 07/07)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.