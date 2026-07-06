Calciomercato Lazio | Attesa per Asp Jensen: il Bayern è pronto a dire di sì
06.07.2026 10:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Jonathan Asp Jensen si avvicina alla Lazio. L'offerta complessiva presentata dai biancocelesti al club bavarese sfiora i 6 milioni di euro, una cifra che la Lazio ritiene sufficiente per ottenere il via libera del Bayern Monaco alla cessione del trequartista danese.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la risposta è attesa a stretto giro e potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Dopo l'esperienza in prestito al Grasshopper nella passata stagione, Asp Jensen è stato inserito tra i giocatori destinati a lasciare il Bayern, che non sembra intenzionato a fare muro davanti alla proposta ricevuta.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.