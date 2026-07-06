Lazio, in settimana la presentazione di Gattuso: c'è la data
06.07.2026 10:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nonostante sia stato annunciato ufficialmente solo pochi giorni fa, la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio è arrivata poco dopo la separazione con Maurizio Sarri. La nuova stagione è alle porte, il ritiro a Formello inizierà ufficialmente il 13 luglio. Nessuno ha però ancora sentito parlare l'ex ct dell'Italia: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico biancoceleste è in programma per sabato 11 luglio. Manca ancora però l'annuncio del club in merito alla stessa.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.