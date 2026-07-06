Calciomercato Lazio | Asp Jensen, presentata un'offerta ufficiale: le cifre
06.07.2026 07:23 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si è mossa concretamente per poter arrivare a Jonathan Asp Jensen. La società biancoceleste, che come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore dovrà resistere all'interimento del Deportivo La Coruna e a quello dell'Udinese, avrebbe formalizzato un'offerta ufficiale da 6 milioni di euro per convincere il Bayern Monaco a cedere il trequartista classe 2006. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe reagito a una prima offerta del club friulano da 5,5 milioni. La speranza sarebbe quella di poter chiudere il prima possibile, ma prima andrà trovata la quadra con il club tedesco che vorrebbe cedere Asp Jensen a titolo definitivo e non in prestito con opzione di riscatto.
Pubblicato il 05/06
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.