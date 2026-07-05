Lazio senza amichevoli estive all'estero: da quanto non accadeva

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© foto di Giacomo Morini

Niente Europa, nemmeno per le amichevoli. La Lazio resterà in Italia anche quest'estate, non solo durante la stagione dove non si qualifica alle competizioni europee da due anni consecutivi. In vista del prossimo campionato, i biancocelesti sfideranno Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli, Ostiamare e Frosinone (oltre alla Primavera), spingendosi al massimo allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno e al Benito Stirpe di Frosinone. Tutte le altre gare si disputeranno al Training Center di Formello.

Senza considerare la preparazione per la stagione 2020/21, effettuata tra Auronzo e Roma a causa delle restrizioni dovute al Covid, negli ultimi sedici anni la Lazio era sempre andata all'estero a giocare almeno un'amichevole. L'ultima volta in cui il club era rimasto in Italia per le gare della pre-season risale all'estate del 2010, in vista dell'annata 2010/11.

In quel caso la squadra allenata da Reja affrontò l'Auronzo (9-0), l'Iran (1-1), la Feltrese (5-0), Vicenza (2-1), Belluno (0-4), Al Nassr (1-2), Olympiakos Volou (0-0) e Portogruaro (1-0) in triangolare, Latina (1-0) e Sora (2-0) in triangolare, Racing Santander (1-3), Levante (3-1) e Deportivo La Coruña (3-1). Come accadrà nel prossimo mese, anche sedici anni fa la Lazio giocò due amichevoli consecutivamente una dopo l'altra.

In totale è la terza volta nell'era Lotito che si resta in territorio nazionale per le sfide prima dell'inizio del campionato. Senza contare la preparazione del 2020 (a settembre, con la Serie A 2019/20 posticipata e senza possibilità di viaggiare), è successo anche nel 2010 (appunto) e nel 2005.