Lazio | Gattuso, i giovani e il "rammarico" del player trading: la strategia di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Pressione continua. Eppure il presidente Lotito è convinto di riuscire a mettere un punto al momento negativo della Lazio. Ad oggi, infatti, le sue attenzioni sono rivolte principalmente alla Reggina e alla politica, sicuro che a Roma la situazione sia destinata a risolversi. Puntava Gattuso già anni fa ed è sicuro che la Lazio riuscirà a rilanciarsi con i giovani. Negli ultimi anni i biancocelesti si sono affidati a una serie di giocatori rimasti per varie stagioni, creando una sorta di zona di comfort.

A Formello, però, riporta Corriere della Sera, si sono pentiti di non aver adottato la strategia del player trading: con le cessioni già avvenute, o in fase di definizione, sono state registrate diverse plusvalenze e incassati circa 80 mlioni di euro. Liquidità fondamentale per il club. Lotito, insomma, è convinto che il proprio intuito negli affari e nell'individuazione di figure da inserire nel club lo aiuterà a uscire da questa situazione sempre più delicata, con la politica che comincia a palesare perplessità sulla gestione.