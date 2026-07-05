Lazio, a breve la presentazione di Gattuso: ecco quando è prevista
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso scalda i motori e si prepara a iniziare la sua avventura da allenatore della Lazio. Negli scorsi giorni il tecnico è tornato a Formello, dove ha incontrato il diesse Fabiani per parlare di mercato e per programmare la stagione che verrà. Il 9 luglio la squadra si ritroverà nel quartier generale biancoceleste e, una volta completati i test medici di rito, il 13 inizierà ufficialmente la preparazione.
Nel frattempo, però, Gattuso attende ancora la presentazione ufficiale. Secondo Il Messaggero, la conferenza stampa di rito si terrà intorno alla metà della prossima settimana. Sarà in quell'occasione che il tecnico avrà modo di fare chiarezza sulle sue ambizioni e sulle ragioni che lo hanno spinto ad accettare di ripartire dalla Lazio.
Pubblicato il 04/07