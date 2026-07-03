Lazio, è il compleanno dei gemelli Filippini: gli auguri del club
03.07.2026 21:00 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
La Lazio festeggia il compleanno di suoi due ex calciatori: "Tanti auguri ai gemelli Filippini! Gli ex biancocelesti Antonio ed Emanuele spengono oggi 53 candeline. Hanno giocato entrambi una sola stagione nella Lazio, la 2004/2005: il primo collezionò 42 presenze complessive e 4 gol, tra Serie A, Coppa Italia e Coppa UEFA, mentre Emanuele si fermò a quota 31".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.