Reggina, quando arriverà Lotito? La data della presentazione
03.07.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
I tifosi della Lazio contestano Lotito, quelli della Reggina lo aspettano. Dopo l'acquisto da parte del presidente del club amaranto, ora si attende solo il suo arrivo in Calabaria. Come riportato da La Gazzetta del Sud, il patron arriverà in città la prossima settimana per la conferenza stampa di presentazione. L'evento sarebbe stato posticipato rispetto agli ultimi giorni probabilmente per annunciare quante più persone possibili all'interno dell'organigramam del nuovo club. Mentre la Lazio inizierà la nuova stagione, quindi, il presidente Lotito con ogni probabilità sarà in Calabria.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.