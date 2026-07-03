Romairone verso l'addio alla Lazio: sarà il nuovo diesse della Reggina
03.07.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Inizia a comporsi l'organigramma della Reggina dopo l'acquisto da parte di Lotito. Il presidente della Lazio ha scelto il nuovo direttore sportivo del club amaranto che arriva proprio da Formello: come riportato da La Gazzetta del Sud, infatti, sarà Giancarlo Romairone. Da tempo lavora in biancoceleste come osservatore e collaboratore di Fabiani. Manca solo l'annuncio, che probabilmente arriverà nei prossimi giorni. E anzi, pare che Romairone sia già al lavoro per la Reggina: come riportato da Pascaldesiato.com, il diesse sarebbe interessato a Matteo Lanza, giovane terzino del Campobasso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.