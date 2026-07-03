Lazio, Mattei: "Presenza di Rocca importante. Paradiso? Mi inchino"
Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua sulla protesta della giornata di ieri dei tifosi della Lazio: “Alla manifestazione di ieri c’è stata una partecipazione massiccia, che forse nessuno si aspettava; dimostrazione di amore per la Lazio e di disperazione per ciò che sta accadendo".
"La presenza, preziosissima, del Presidente della Regione Rocca è importante: io da tempo chiedo alla politica di aprire gli occhi. Quello che ha detto lui è significativo, ha parlato di ‘ostaggi’ e ha ribadito che il mondo della politica, le istituzioni, devono intervenire".
"Mi inchino a Tommaso (Paradiso, ndr) per quello che dice e per come lo dice. Soprattutto per il coraggio che ha di schierarsi”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.