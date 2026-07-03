Lazio, Pedraza pronto all'avventura biancoceleste: quando ci sarà l'annuncio
03.07.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Il primo acquisto della Lazio è Alfonso Pedraza. Nessuna novità: le varie parti avevano già trovato l'accordo nei mesi scorsi e come di consueto il terzino è già arrivato a Roma per ambientarsi prima di iniziare la sua nuova avventura biancoceleste. Ma quando ci sarà l'annuncio ufficiale?
Come fa sapere il Corriere della Sera, l'ufficialità potrebbe arrivare proprio oggi, venerdì 3 luglio. Nel frattempo, Pedraza si sta già allenando da alcuni giorni a Formello, dove ha anche preso casa, con l'obiettivo di farsi trovare subito pronto per l'inizio della nuova stagione.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.