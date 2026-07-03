Ledesma: "La Lazio è troppo importante per me. Orgoglioso di..."

03.07.2026 08:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Ledesma: "La Lazio è troppo importante per me. Orgoglioso di..."
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© foto di Federico Gaetano

Non è potuto essere presente fisicamente, ma c'è stato comunque. Seppur con un videomessaggio. Ledesma, reduce dalla stagione vissuta sulla panchina dell'U17, ha partecipato a distanza alla manifestazione dei tifosi contro la gestione Lotito. L'ex capitano ha espresso così tutto il suo sostegno per questo momento complicato: "Troppo importante la Lazio per me, sono orgoglioso di aver combattuto per questi colori e aver difeso la Lazio in campo".

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