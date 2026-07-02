Lazio, Masi (pres. Banca del Fucino) presente alla manifestazione dei tifosi

02.07.2026 20:04 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Masi (pres. Banca del Fucino) presente alla manifestazione dei tifosi

Si sta svolgendo in queste ore la manifestazione dei tifosi della Lazio contro la gestione societaria del presidente Lotito e al corteo, ora radunato in Piazza Ankara dove si svolgerà l'intero evento, è presente anche Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino. Uno dei nomi citati da Bisignani nell'editoriale presente sulle colonne de Il Tempo dei mesi scorsi.

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