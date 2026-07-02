Lazio, Masi (pres. Banca del Fucino) presente alla manifestazione dei tifosi
02.07.2026 20:04 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Si sta svolgendo in queste ore la manifestazione dei tifosi della Lazio contro la gestione societaria del presidente Lotito e al corteo, ora radunato in Piazza Ankara dove si svolgerà l'intero evento, è presente anche Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino. Uno dei nomi citati da Bisignani nell'editoriale presente sulle colonne de Il Tempo dei mesi scorsi.
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