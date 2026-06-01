Lazio | Enrico Monti e JP Morgan, chi è l'uomo citato da Bisignani

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Enrico Monti avrebbe bussato alla porta di Lotito per la Lazio. Ne ha parlato Luigi Bisignani sulle colonne de Il Tempo: il presidente pare che abbia rifiutato "un'offerta da 450 milioni di euro" (smentita dal club). Il manager (grande tifoso biancoceleste, laureato prima alla Luiss e poi in Bocconi) si sarebbe mosso per conto di JP Morgan, dove ha lavorato per quattordici anni. Nell'azienda ha ricoperto ruoli importanti e preso parte ad alcuni accordi di finanziamento proprio del mondo del calcio. Come racconta il sito FN London, infatti, Monti ha partecipato all'acquisto di Chelsea (da parte di un consorzio guidato da Todd Boehly), Fiorentina, Milan e Roma (tutte e tre da investitori statunitensi).

Dal 2023 all'agosto del 2025, poi, si è spostato alla Banca del Fucino, occupando la carica di head of Banking, Markets and Real Estate Finance e, successivamente, quella di head of Corporate Banking. Il suo presidente era Mauro Masi, citato da Bisignani (insieme a Maiolini, tra gli altri) in chiave Lazio come "mondo economico serio, competente e profondamente biancoceleste [...] protagonisti che potrebbe aiutare a individuare una soluzione sostenibile, magari coinvolgendo un fondo internazionale". Ora invece Monti è manager di Nextalia sgr e ricopre il ruolo di partner e head di Nextalia Credit Solutions. In società è presente anche Gianni Letta, membro dello Strategic Advisory Board che nel 2005 ha aiutato Lotito (insieme a Maria Teresa Armosino e su consiglio di Berlusconi) a salvare la Lazio.