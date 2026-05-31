Arsenal, la parata a Londra è da record: superati Liverpool e United
La parata più grande che sia mai stata organizzata nel Regno Unito. Così tutta la stampa inglese ha definito la festa dell’Arsenal di Arteta che, a meno di 24 ore, dal ko in Champions contro il Psg, ha sfilato per le vie di Londra per festeggiare la vittoria della Premier.
Dopo 22 lunghissimi anni di attesa i Gunners sono tornati sul tetto l’Inghilterra e la gioia dei supporter è stata incontenibile tanto che quasi 2 milioni di persone hanno partecipato alla sfilata.
Una festa che segna anche un particolare record visto l’Arsenal ha battuto il record del Liverpool nel 2025 e dello United nel 1999 con oltre 1 milione di persone presenti alla parata.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘— Footballogue (@Footballogue) May 31, 2026
La police métropolitaine a confirmé que le défilé d’Arsenal était le plus grand jamais organisé au Royaume-Uni.
Plus de 1,5 million de fans se sont déplacés pour célébrer les champions de Premier League.
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