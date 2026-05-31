Arsenal, la parata a Londra è da record: superati Liverpool e United

31.05.2026 22:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Arsenal, la parata a Londra è da record: superati Liverpool e United
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La parata più grande che sia mai stata organizzata nel Regno Unito. Così tutta la stampa inglese ha definito la festa dell’Arsenal di Arteta che, a meno di 24 ore, dal ko in Champions contro il Psg, ha sfilato per le vie di Londra per festeggiare la vittoria della Premier.

Dopo 22 lunghissimi anni di attesa i Gunners sono tornati sul tetto l’Inghilterra e la gioia dei supporter è stata incontenibile tanto che quasi 2 milioni di persone hanno partecipato alla sfilata.

Una festa che segna anche un particolare record visto l’Arsenal ha battuto il record del Liverpool nel 2025 e dello United nel 1999 con oltre 1 milione di persone presenti alla parata.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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