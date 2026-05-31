Milani rientra alla Lazio: il suo rendimento in prestito all'Avellino
31.05.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Termina il prestito di Alessandro Milani all'Avellino. Il club irpino ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto, per questo il terzino classe 2005 rientrerà alla Lazio in estate. Con ogni probabilità, però, non rimarrà a Formello, ma anzi andrà a giocare altrove per continuare a fare esperienza. In Serie B ha collezionato solo 14 presenze (più una in Coppa Italia), per un totale di 623 minuti. A gennaio era stato anche vicinissimo a passare al Pescara, affare poi saltato. Ora tornerà a Roma.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.