Lazio, Renzetti torna dal Bra: il suo rendimento in prestito
30.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Riecco Davide Renzetti. Prima avventura tra i professionisti e lontano dalla Lazio per il portiere classe 2006, che ha vissuto l'ultima stagione in prestito al Bra in Serie C. In totale ha collezionato 24 presenze e subito 34 gol (con un rigore parato), chiudendo l'annata con la retrocessione in D dopo la sconfitta al playout contro il Torres. Ora rientrerà a Formello, probabilmente per partire di nuovo e continuare a fare esperienza.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.