Lazio | Maldini stuzzica Gattuso, il club ha altre priorità: il piano

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IDEA VERGARA: GLI SCENARI POSSIBILI CALCIOMERCATO LAZIO - Sta per iniziare l'era Gattuso in casa Lazio. Si è appena conclusa la stagione, Maurizio Sarri ha lasciato Formello e la società biancoceleste si appresta a programmare il prossimo anno, anche e soprattutto sul mercato. La rosa... CALCIOMERCATO LAZIO - Sta per iniziare l'era Gattuso in casa Lazio. Si è appena conclusa la stagione, Maurizio Sarri ha lasciato Formello e la società biancoceleste si appresta a programmare il prossimo anno, anche e soprattutto sul mercato. La rosa...