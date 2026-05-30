Lazio | Maldini stuzzica Gattuso, il club ha altre priorità: il piano
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso vuole una Lazio all'attacco. L'ex ct della Nazionale azzurra vuole migliorare i dati offensivi, in questa stagione non all'altezza per una squadra come la Lazio. Ci saranno cambiamenti in avanti, almeno un innesto arriverà, ma c'è la situazione di Daniel Maldini che ancora è in stand-by.
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli 11 milioni fissati per il riscatto del figlio di Paolo sono considerati troppi. La Lazio, però, potrebbe chiedere uno sconto all'Atalanta e tenerlo all'ombra del Colosseo. A Gattuso non dispiacerebbe allenare Daniel, è un'opzione che va considerata, ma è più probabile che verrebbe utilizzato da esterno e non da centravanti. In ogni caso, la Lazio valuterà prima altri profili.