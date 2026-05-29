Catanzaro, l’impresa è solo sfiorata: il Monza sale in Serie A
29.05.2026 22:05 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Sfiora soltanto l’impresa il Catanzaro. Diciassette punti stagionali meno del Monza e un ko interno per 2-0 sembravano essere uno scoglio troppo alto anche solo per provare a ribaltarlo.
Il Catanzaro però ci ha provato fino alla fine, ribaltando la gara e portandosi sul 2-0 in casa del Monza senza però riuscire a segnare il terzo gol, che sarebbe stato decisivo. I brianzoli in virtù del miglior piazzamento in classifica hanno la meglio dopo i 180 minuti e salgono in Serie A.
Il Monza si aggiunge così a Venezia e Frosinone, che avevano già staccato il pass per la Serie A direttamente dal campionato. Completato così il quadro delle venti squadre che parteciperanno alla prossima stagione di A.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.