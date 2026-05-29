Il sì alla Lazio senza neanche pensarci: Taylor racconta il suo arrivo a Roma

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Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni della Lega Serie A Kenneth Taylor si è soffermato anche sui primi mesi nella Capitale e sulle dinamiche che lo hanno portato alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Non ero mai stato a Roma prima d’ora, quindi è stato molto bello. Tutti sanno ovviamente che è una città incredibilmente bella. In Italia sono stato più spesso in vacanza con la famiglia, ma non ero ancora mai venuto a Roma. Devo dire che i primi mesi finora mi sono piaciuti molto”.

“In realtà è successo tutto piuttosto velocemente, i miei agenti hanno ricevuto un messaggio e me l’hanno riferito. Siamo stati proprio dal primo momento subito molto interessati. È un club bello e grande, quindi è andato tutto molto velocemente e mi sono ritrovato qui”.