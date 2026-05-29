Lazio, è il compleanno di Hernanes: gli auguri della società
29.05.2026 13:00 di Simone Locusta
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La Lazio fa gli auguri ad Anderson Hernanes. L’ex centrocampista biancoceleste, ha vestito la maglia della Lazio dal 2010 al 2014, spegne oggi 41 candeline. Nella Capitale, Hernanes ha collezionato 156 presenze e 41 reti. In biancoceleste, ha conquistato una Coppa Italia nella stagione 2012/2013. Di seguito il post social.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.