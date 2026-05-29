Lazio, è il compleanno di Hernanes: gli auguri della società

29.05.2026 13:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, è il compleanno di Hernanes: gli auguri della società
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La Lazio fa gli auguri ad Anderson Hernanes. L’ex centrocampista biancoceleste, ha vestito la maglia della Lazio dal 2010 al 2014, spegne oggi 41 candeline. Nella Capitale, Hernanes ha collezionato 156 presenze e 41 reti. In biancoceleste, ha conquistato una Coppa Italia nella stagione 2012/2013. Di seguito il post social.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.