Floriani, estate a Formello e futuro da scrivere: resta alla Lazio a una condizione
RASSEGNA STAMPA - È pronto a tornare alla base dopo il terzo prestito della carriera Romano Floriani Mussolini. Il terzino, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha alle spalle la terza stagione tra i professionisti: dalla C col Pescara alla A con la Cremonese, passando per un anno in B con la Juve Stabia. Percorso in ascesa per il biancoceleste che, come vi avevamo anticipato, non sarà stato riscattato dalla Cremonese e si prepara a tornare a Formello.
Nel centro sportivo biancoceleste Floriani Mussolini svolgerà la preparazione estiva agli ordini di Gattuso, provando a giocarsi le sue carte per una permanenza che oggi non appare impossibile ma che sembra allo stesso tempo subordinata al verificarsi di una condizione all’interno della rosa della Lazio.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’idea della Lazio è quella di mandare Floriani Mussolini un altro anno in prestito, considerando anche il poco spazio a disposizione che avrebbe senza le coppe europee da giocare. C’è tempo per tornare alla base, questo il ragionamento di fondo, che potrebbe però essere spazzato via qualora dovesse uscire Lazzari. Solo in quel caso il prodotto del vivaio biancoceleste sarebbe trattenuto in rosa come alternativa a Marusic.