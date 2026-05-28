Lazio | Isaksen, svelato il motivo: ecco perché si è rifiutato di entrare contro il Pisa
28.05.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Uno dei casi degli ultimi giorni è stato sicuramente legato a Gustav Isaksen. Nell'ultima giornata di campionato contro il Pisa, l'esterno della Lazio si sarebbe "rifiutato" di entrare in campo nel secondo tempo. Questo ha creato grandi discussioni in tutto l'ambiente, con il danese finito al centro delle polemiche.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Isaksen avrebbe spiegato alla società il motivo per cui non ha accettato di giocare nonostante la richiesta di Sarri. Si tratterebbe di una questione fisica: "sentiva tirare l'inguine", si legge. Per questo ha deciso di non rischiare, nonostante fosse l'ultima gara della stagione (e senza Mondiale).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.