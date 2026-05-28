Roma, Pellegrini torna sulla Lazio: "Il gol al derby è stato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport nella quale ha affrontato numerosi temi, tra passato, presente e futuro con la Roma. La stagione si è conclusa al meglio per lui e i suoi compagni, la Roma si è qualificata per la prossima Champions League, ma non è stata facile per Pellegrini, il quale vede nel derby un punto cruciale della sua stagione. Di seguito le sue parole.

"Io al destino ci credo, se ti impegni le cose belle tornano indietro. Da quando mi sono operato, credetemi, non c’è stato giorno in cui io non mi sia allenato, a volte anche tre volte al giorno. E che succede? Succede che gioco la mia prima partita dopo quattro mesi e mezzo di infortunio, al derby, titolare, perché il mister mi dà questa opportunità e faccio gol. Ero emozionato, felice, appagato. Ho pianto. Non ho preparato quella partita in una settimana, ma in tutti i mesi precedenti. E non perché era il derby, per quanto è sempre bello segnare contro di loro, ma per tutto quello che c’era dietro".

Poi, sempre sul derby, l'ex capitano aggiunge: "Un momento che ha cambiato tutto per me: il gol al derby. Lo metto tra i più belli con la maglia della Roma, forse uno dei primi due"