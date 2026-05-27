Lazio, Trevisani su Gattuso: "O bene bene, o male male". E con Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la puntata "Fontana di Trevi" sul canale di Cronache di Spogliatoio, oltre a Giuseppe Pastore, anche Riccardo Trevisani ha detto la sua sul prossimo arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio al posto di Sarri. "Penso che è una cosa che o va bene, bene, e quindi può far sì che la Lazio torni a lottare per l’Europa, magari non la Champions League ma per l’Europa, oppure è una cosa che proprio va male".

GATTUSO E LOTITO - "Mi immagino che uno come Gattuso, quando si trova a parlare con Lotito poi, qualche… però la Lazio ce la può avere. È vero che ha resistito Sarri, che è un altro che parla abbastanza dritto, scorbutico e tutto quanto, però è andato ed è tornato, cioè Sarri è stato alla Lazio e poi è ritornato alla Lazio, quindi vuol dire che in qualche modo Lotito è riuscito a convincere. Vi ricordo la questione con la Fiorentina: durò pochi giorni perché fu messo di fronte a cose che non gli piacevano e se ne andò. Quindi è una cosa tutta da valutare, per questo dico o bene bene o male male, cioè se matchano e va, io sono uno dei pochi convinti che possa avere un valore".

GATTUSO E IL MERCATO - "Bisognerà vedere anche come verranno sostituiti tutti quelli che veramente provano a scappare dalla Lazio, perché in questo momento col clima che c’è, molti vanno via. Bisogna proprio capire a fare la conta quanti ne rimangono a un certo punto alla Lazio. Però ricostruire è sempre bello, cioè azzeri quello che c’era prima e magari azzeri anche il clima infernale in cui si è stati in questi anni. O anche no, perché non so perché dovrebbe migliorare la questione".