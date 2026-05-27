Calciomercato Lazio | Gigot può restare a Roma: stravolta la situazione?
CALCIOMERCATO LAZIO - Samuel Gigot può restare alla Lazio. Il difensore francese, arrivato quando in panchina c'era Marco Baroni, dopo un anno fermo per problemi fisici sembrava destinato all'addio. L'ingaggio pesante e le sue condizioni, infatti, non sembravano poter portare a un cambio di scenario che, invece, potrebbe arrivare nei prossimi giorni con l'approdo nella Capitale di Gennaro Gattuso. I due, infatti, hanno già lavorato una stagione a Marsiglia, quando 'Ringhio' era stato scelto per prendere il posto di Marcelino.
GIGOT RESTA? - Motivo per cui la decisione del tecnico calabrese potrebbe essere quella di chiedere la permanenza alla Lazio del difensore, così da poter ripartire da un punto fermo che già conosce le sue idee e il suo modo di lavorare. Gattuso dovrà comunque fare i conti con la necessità di Lotito di ritoccare il tetto ingaggi e ringiovanire la rosa, due pretese che si scontrano con lo stipendio e l'anagrafica di Gigot.