La Lazio guarda alla Roma: soffiato un giovane talento da Trigoria

Un nuovo innesto dall’altra sponda del Tevere. La Lazio si è mossa per un talento delle giovanili della Roma, che è riuscita effettivamente a mettere sotto contratto. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta di Luca Mocci, portiere classe 2011 che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia giallorossa. Ora ha deciso di cambiare lato della Capitale, firmando ufficialmente con la società biancoceleste di Formello.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03