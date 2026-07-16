Lazio, a Formello i giocatori combattono il caldo: la reazione dei tifosi

Caldo asfissiante su tutta la penisola, non sono da meno la Capitale e Formello, dove sta andando avanti il ritiro estivo della Lazio. Una tematica non di poco conto per i calciatori della Lazio impegnati sul campo del centro sportivi, costretti a combattere come possibile le torride temperature romane.

Dagli asciugamani bagnati poggiati su fronte e collo per cercare refrigerio fino alla scelta di buona parte della rosa della Lazio di concludere la seduta a petto nudo: un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi biancocelesti, che hanno sfruttato i social per commentare la situazione.

Dal più classico dei commenti sul “famoso microclima de Formello” a chi suggerisce una “protezione 50+ a Provstgaard” per evitare bruciature. Non manca chi gioca sul nome della località trasformandola in “Fornello” o chi suggerisce che “solo chi non sa cosa significhi allenarsi poteva programmare un ritiro a Roma con 40 gradi”. Non manca, allo stesso tempo, chi sottolinea come “anche la Roma si sta allenando a Trigoria”, chi si dedica alle previsioni del tempo: “Fa caldo in tutta Europa e tutte le squadre italiane ed europee svolgono il ritiro nel proprio centro sportivo” e chi ritiene che “sono giovani e possono allenarsi quattro ore al giorno sotto il sole”.